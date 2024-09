Maltempo, c’è il record di visitatori alle Grotte di Osimo e a Loreto

Le giornate di pioggia della scorsa settimana hanno fatto registrare un vero e proprio boom di presenze a Osimo e Loreto. Sono rimasti tutti affascinati dalla bellezza delle grotte del Cantinone a Osimo in particolare: accessibili durante l’anno, sono costituite da gallerie che si snodano per circa 300 metri al di sotto del mercato coperto cittadino e sotto una parte del santuario di San Giuseppe da Copertino, proprio a ridosso delle mura romane, nei pressi di Fonte Magna. La visita guidata di quasi un’ora ha portato tante persone, anche dal Nord Italia, alla scoperta di bassorilievi e di incisioni di carattere religioso. Ci sarebbe un tratto di prossima apertura, una via di collegamento con il santuario stesso.

Parcheggi pieni anche nella città mariana per i bus di turisti che dalla costa si sono riversati in centro per visitare soprattutto la basilica della Santa Casa, il Museo Pontificio e per effettuare i camminamenti di ronda. Principalmente italiani, tanti da fuori Regione, Emilia Romagna e Umbria in primis, ma c’erano anche gli stranieri, la maggior parte dei quali appunto soggiornanti in Riviera.

A Filottrano invece è stato lo stesso sindaco Luca Paolorossi a fare da guida: "Durante l’ora di pranzo ho fatto da Cicerone a gente venuta da Roma, dal Veneto e dal Piemonte. Quando mi hanno chiesto che cosa c’era da vedere a Filottrano ho risposto loro ’affacciatevi dalle mura, guardate l’orizzonte, respirate l’aria buona e godetevi l’architettura nei nostri palazzi e la dolcezza delle nostre colline. Dobbiamo puntare alla normalità’.