Maltratta la compagna: condannato 37enne

Fin da quando si erano conosciuti, nel 2018, l’uomo avrebbe iniziato a controllarla negli spostamenti, facendole troncare i rapporti con le amiche, costringendola a cambiare look, anche il colore dei capelli e poi, a sua insaputa, avrebbe attivato il sistema trova iPhone per sapere sempre i suoi spostamenti. Quattro anni di convivenza per una 30enne, a Senigallia, in cui sarebbe stata picchiata e offesa e perfino minacciata di morte con frasi quali "ti ammazzo". Le percosse le avrebbe subite anche quando era rimasta incinta della loro figlia, nata nel 2019. Un giorno l’ex compagno l’avrebbe sbattuta contro l’armadio, quando aveva già il pancione, un’altra volta contro un muro, a una cena tra amici. Mai una denuncia prima di gennaio del 2022 quando poi ha lasciato la casa in cui convivevano rivolgendosi ai carabinieri di Corinaldo. La Corte di Appello ha condannato, martedì scorso, un 37enne jesino a 1 anni e 4 mesi per maltrattamenti aggravati in famiglia. Già in primo grado aveva avuto la stessa pena ma la difesa, rappresentata dall’avvocato Marta Mereu, aveva fatto appello. La procura generale aveva chiesto l’assoluzione per l’imputato, perché i fatti si sarebbero verificati in un clima di conflittualità tra i due ex conviventi. Per Corrado Canafoglia, l’avvocato della vittima, "la conflittualità non permette all’uomo di alzare le mani".