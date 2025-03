Mamma coraggio: "Non dobbiamo avere paura. Ogni testimonianza può fare la differenza"

"Non dobbiamo avere paura, ogni testimonianza può fare la differenza". Così Patrizia Guerra, mamma coraggio, è intervenuta a Camerano, all’incontro di formazione organizzato dal Comune e dall’Unità Pastorale del Conero, sul bullismo e sul cyberbullismo. Una guida per genitori e figli per prevenire e contrastare questo fenomeno che colpisce molti adolescenti. Guerra è una mamma che ha difeso il figlio in ben tre episodi di bullismo e invece di avere paura ha raccontato fin da subito cosa stava passando la sua famiglia. Per questo oggi è chiamata mamma coraggio. Genitori e ragazzi hanno raccontato le proprie esperienze. Lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Suardi è intervenuto facendo una panoramica sul bullismo in Italia che colpisce 6 adolescenti su 10. Quasi la metà degli adolescenti lo subiscono sulla propria pelle con una percentuale maggiore nei maschi, il 46,5%. Le ragazze sono più esposte al cyberbullismo, il 12,4% delle giovani. Spazio è stato dato alle normative che combattono il fenomeno dal punto di vista penale. Ai genitori è stata data anche una guida per informarsi bene. Sono intervenuti all’incontro anche l’assessore Chiara Sordoni e don Lorenzo Rossini che ha promesso: "Questo incontro sarà una cosa che produrrà frutti: patti educativi".