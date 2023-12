Manutenzioni sui fiumi col tesoretto in bilancio

Da un tesoretto nel bilancio comunale di 42mila euro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Filipponi mette mano alla manutenzione degli alvei fluviali. "Sono iniziati il 27 novembre – spiegano dall’amministrazione comunale - i lavori consistenti nella rimozione del materiale vegetale fermatosi a monte dei ponti e taglio delle essenze arboree fortemente inclinate o in pericolo di crollo poste nelle immediate vicinanze, nelle località di Pianello, San Vittore, Genga Stazione lungo l’alveo del Torrente Sentino e del Fiume Esino, nonché movimentazione del materiale inerte in località San Vittore. I lavori – concludono dall’amministrazione comunale – sono stati finanziati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’importo di 42mila euro". Sul sito del Comune sono pubblicati tutti gli interventi dettagliati nelle varie zone a cui si sta mettendo mano in questi giorni per prevenire eventuali rischi idrogeologici e problemi dovuti alle piogge intense cui ormai ci stiamo abituando.