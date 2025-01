Marciapiedi sconnesso. Cade e parte la denuncia

Ancona, nota per le sue strade groviera e per i suoi marciapiedi malridotti. Non è la prima volta dunque che un cittadino o un visitatore non finisca per terra, magari facendosi davvero male, proprio a causa della pessima condizione delle sue strutture, strade o marciapiedi che siano. Ed è successo di nuovo, con una sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma pari a circa 8mila euro (più metà delle spese legali), sentenza a cui adesso Palazzo del Popolo vuole opporsi.

I fatti risalgono al 2021, per la precisione al mese di maggio, all’epoca per intenderci della gestione da parte della giunta Mancinelli, quando una donna cadde in strada a causa di un marciapiede sconnesso in via Matteotti. A seguito della caduta la signora ha riportato una serie di lesioni personali che l’hanno spinta a intentare una causa contro l’amministrazione comunale. Le cose sono andate avanti dal maggio del 2021 fino ad arrivare alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona nel 2024.

Sentenza civile che riconosceva un concorso di colpa alla denunciante e che è stata notificata all’ufficio legale di Palazzo del Popolo pochi giorni prima di Natale. Concorso di colpa che comunque ha fissato in circa 8mila euro la somma che l’amministrazione comunale dovrà pagare alla sventurata, oltre al 50% delle spese processuali. La sentenza è subito operativa e quindi la somma andrà erogata, nel frattempo il Comune ha presentato ricorso e si va dunque all’appello.

Non è la prima volta, e non sarà di certo l’ultima, che al Comune arrivano denunce per incidenti, in auto o con altri mezzi, a piedi e così via a causa delle strade dissestate.