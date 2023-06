Mare grosso, canoisti in difficoltà con il sup Recuperati e salvati dalla guardia costiera

In questa fase iniziale della stagione estiva, la Guardia Costiera di Ancona svolge incessantemente la propria attività di vigilanza in mare, al fine di garantire la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione, la tutela degli utenti del mare e dell’ecosistema marino. In particolare, nel corso della giornata di ieri il personale della motovedetta S.A.R. (Search and Rescue) CP 310 ha prestato soccorso a due canoisti in difficoltà nel tratto di mare di Portonovo, causa moto ondoso crescente. L’allarme perveniva intorno alle ore 10:51 alla sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, tramite il numero blu 1530, ed immediatamente veniva disposto l’invio in zona della motovedetta; giunti in zona, i militari constatavano che le due persone, non riuscendo più a navigare in sicurezza con la propria tavola tipo sup, si erano rifugiati sulla spiaggia dei Forni, spiaggia isolata e non raggiungibile via terra, a Sirolo. La guardia costiera ha quindi aiutato i malcapitati a salire a bordo dell’unità S.A.R. per poi condurli incolumi ed in sicurezza al porto di Ancona.