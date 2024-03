Mareggiate, danni e tanta rabbia. Scattano i controlli ai sottoservizi

A Marina di Montemarciano il mare si è portato via un pezzo di strada, su un tratto di lungomare da lunedì si circola a senso alterno, in attesa del ripristino dell’asfalto: "Dobbiamo intervenire prima che ci sia un’altra mareggiata". Intanto il primo marzo sono partiti i lavori inseriti nell’ambito del progetto a Difesa della Costa, che riguardano la parte sud del lungomare. "I lavori riguardano la manutenzione delle scogliere – spiega Andrea Tittarelli, vicesindaco di Montemarciano – da settembre i lavori di rinascimento interesseranno il tratto di lungomare che è stato ‘mangiato’ dall’ultima mareggiata". Gli Amministratori sono subito corsi ai ripari e ieri hanno chiesto l’intervento di Viva Servizi e il supporto della Regione Marche: "I sottoservizi sono da controllare e ci siamo subito adoperati perché le conduttore siano messe subito in sicurezza – spiega – di fronte ci sono delle abitazioni e su quel tratto di lungomare, anche se sia un po’ più a sud che un po’ più a nord ci sono persone che ci risiedono tutto l’anno e dobbiamo evitare che l’erosione interessi un altro pezzo di carreggiata, altrimenti significa arrivare a ridosso delle abitazioni".

Gli Amministatori stanno lavorando anche a un computo metrico dei valori perché venga effettuato un intervento di somma urgenza: "Ci siamo sentiti con la Regione – prosegue – sia per decidere in sinergia, che tipo di intervento fare, ma anche per cercare un sostegno per le spese che incontreremo per realizzarlo. Auspichiamo che il ripristino possa essere effettuato entro l’estate, in modo da poter proseguire da settembre, con il rinascimento, in quel tratto di lungomare". A essere preoccupati sono anche i titolari delle attività presenti in quel tratto di costa che, a ogni grossa mareggiata, si trovano a dover ripristinare il retro del locale, nonostante gli interventi effettuati per cercare di arginare i danni delle mareggiate.