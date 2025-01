Marina vince in rimonta. Sassoferrato Genga ko

SASSOFERRATO GENGA 1: Cominelli, Burini, Giovagnoli, Carloni, Droghini (1’st Cucinella), Romanelli (1’st Massaccesi), Gagliardi (12’st Ogiesoba) Gregorini, Catalani A. (12’st Catalani T.), Sabbatini, Pierandrei. All. Profili

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Paoletti (39’st Federici), Luzzi, Di Nuzzo, Pasinato, Tagnani, Perini, Isla, Ricci, Gubinelli, Bettini (39’st Morettini). All. Ruggeri

ARBITRO: Cerolini di Macerata

RETI: 12’pt Luzzi (S), 39’pt, 38’st Pierandrei (M)

Doppietta di Pierandrei e la rimonta è servita. Il Marina rimette in piedi una gara che si era messa subito male; con tenacia i biancoazzurri rialzano la testa, crolla invece il Sassoferrato Genga che mostra ottimi spunti in attacco, ma in fase difensiva sbaglia nei momenti clou.

Il Marina parte bene, va vicino al vantaggio dopo appena un minuto di gioco con Carloni, ma, al primo affondo degli ospiti, i rivieraschi capitolano: un’azione ben costruita sulla destra termina con un cross teso in area, Cominelli smanaccia, ma serve involontariamente Luzzi che a porta vuota non può sbagliare. Il gol alimenta l’entusiasmo ospite: il "Sasso" gioca bene e sfiora il raddoppio, tuttavia nel finale di frazione Pierandrei rimette la gara in equilibrio grazie a un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Il secondo tempo è vivace e ricco di azioni: tiri e traverse da una parte e dall’altra, ma il guizzo decisivo è di Pierandrei che, ancora di testa, trasforma in oro un calcio d’angolo e completa la rimonta. Non esente da colpe la difesa ospite che vanifica gli sforzi del Sassoferrato Genga, protagonista comunque di una buona gara.

Nicolò Scocchera