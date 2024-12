Marini, svolta a Ballando. Dalla scherma al teatro: "Ora studio recitazione, posso affrontare altre sfide"

Un’esperienza formativa, di crescita umana e professionale, quella di "Ballando con le stelle". Ma anche utile a capire che "posso aprirmi su più fronti. Inizierò a studiare recitazione, una passione che ho sempre avuto e che mi è nata allo stesso modo di quella per la scherma". Con una differenza, per Tommaso Marini: "Allora dovevo scegliere se l’una o l’altra. Ora ho una maturità tale da potermi dedicare ad entrambe e cercherò di farlo nel miglior modo possibile".

L’annuncio, a sorpresa, è arrivato sabato sera durante la finalissima del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. L’atleta anconetano 24enne delle Fiamme Oro, che ha chiuso quarto con la ballerina Sophia Berto, ha svolto un percorso eccellente seppure lontano dalla sua scherma. Scherma in cui eccelle. Si pensi all’ultimo argento nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Parigi ai titoli individuali di campione del mondo ed europeo.

Eppure ha annunciato un’altra passione, quella per il teatro, che comincerà a coltivare. Per il ballo, invece, Marini ha conquistato giuria e pubblico con il valzer, "dedicato al mio nipotino Ascanio". Elegante e sorridente, si è detto dispiaciuto della fine dell’esperienza, perché qui "è un po’ come se avessi trovato una nuova famiglia. Mi sono anche tatuato una cosa che mi lega a Ballando con le stelle – ha spiegato –. È la frase ‘someone dance to remember, someone dance to forget’, che significa ‘qualcuno balla per ricordare, qualcuno balla per dimenticare’". Come sono nati i tatuaggi? La risposta è stata data a Selvaggia Lucarelli.

"Per caso. Una sera ero a Trastevere, in una strada che non faccio mai, e un artista di strada stava suonando Hotel California. Una canzone che amo. E all’interno c’è proprio una frase che dice questo e riascoltandola mi sono rivisto dentro all’esperienza". Un’esperienza in cui ha danzato per ricordare "l’energia e la grinta che avevo dentro e volevo far emergere. Allo stesso tempo anche per scordare alcune ferite ancora aperte, ma penso che a volte sia importante non pensarci. Chiuderle è difficile, dobbiamo pensare che non ci siano". Poi, davanti ai giudici, ha ammesso di essersi emozionato: "Essendo la resa dei conti, ho cercato di dare più emozione".

Commenti positivi da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Lucarelli. Così anche la presidente Carolyn Smith: "Ora per te inizia una nuova avventura. Hai capito cosa c’è dentro di te e cosa puoi fare", le ha detto. Tre "nove", un "otto" (Selvaggia) e 35 punti al primo turno. Tommaso ha ringraziato Sophia per averlo aiutato in questo percorso. Lei gli ha riconosciuto la sua "unicità" portata nel ballo. Nella foto del valzer postata sui social di Ballando, ieri, è spuntato anche il like dell’altro atleta anconetano d’eccellenza, e amico di Marini, Gianmarco Tamberi.

Tornando alla gara, nel successivo testa a testa con Bianca Guaccero (e Pernice), Tommaso è stato eliminato. Ma contro quella che, al termine, si rivelerà la vincitrice del programma. Poco male. Come aveva detto la mamma Anna Indri alla vigilia, al Carlino, per loro Tommaso "aveva già vinto". E adesso un Natale a casa. Nella sua Ancona, che ha fatto il tifo per lui.

