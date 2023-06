"Massimo impegno per una città migliore"

"Un’esperienza impegnativa, totalizzante e di un’intensità unica. Ne valeva la pena e ringrazio tutti i miei concittadini per avermi dato l’occasione di continuare a viverla". Si è rivolta ai falconaresi il sindaco Stefania Signorini, subito dopo aver giurato di onorare l’impegno conferitole per altri cinque anni. Grata ha ringraziato chi l’ha accompagnata e sostenuta. Commossa ha ricordato la madre Elena, scomparsa un anno e mezzo fa. "Sarà una legislatura tra rinnovamento e continuità", ha insistito citando i progetti realizzati, quelli pianificati e da concretizzare, nonché i punti programmatici di una nuova "avventura esaltante, per consegnare a chi verrà dopo una città migliore". Questo il Consiglio comunale 2023-2028. In maggioranza: Luca Cappanera, Valeria De Luca, Ivano Astolfi e Tais Pisano per Falconara in Movimento; Goffredo Brandoni, Clemente Rossi e Giorgia Fiorentini per Uniti per Falconara; Matteo Maculan e Ondina Gergut per Direzione Domani; Stefano Veronese per Falconara 2028. In minoranza: Annavittoria Banzi da ex candidata sindaco per Pd, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Laura Luciani, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli per il Pd; Lara Polita per Cic; Marco Baldassini da ex candidato sindaco per Riformisti Falconara, Ancora Falconara Marittima e Vola Falconara Marittima. Questa, invece, la Giunta: Valentina Barchiesi, vicesindaco con deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile; Raimondo Baia con deleghe a Polizia locale e Sport; Romolo Cipolletti con deleghe a Viabilità, Manutenzioni, Arredo urbano; Marco Giacanella con deleghe a Bilancio, Personale, Informatizzazione, Politiche giovanili, Turismo e Cultura; Ilenia Orologio con deleghe a Servizi sociali, Commercio e Pari opportunità. Il sindaco Signorini ha tenuto per sé il settore Urbanistica.