Matteo Cremolini presenta il cd 'Geo' e svela i segreti delle colonne sonore

Nei locali del Sunspace, oggi alle 18, il musicista spezzino Matteo Cremolini, in occasione della presentazione del cd ‘Geo’, che raccoglie una selezione di musiche da lui scritte negli ultimi dieci anni, spiegherà, dialogando con Beppe Mecconi, come prendono vita le colonne sonore che crea per i documentari naturalistici che vengono trasmessi sulle più importanti reti tv.

Cremolini si è diplomato con lode in chitarra al Conservatorio Puccini della Spezia. Negli anni ’90 suona nei teatri delle principali capitali europee con l’ensemble di chitarre Trio Ricercare (insieme a, Davide D’Ambrosio, Marco Piccini). Agli inizi degli anni 2000 inizia a scrivere musiche per il teatro e poi collabora con Catherine Spaak, per la quale firma e suona in diretta sui palcoscenici le musiche dei suoi ultimi spettacoli di prosa.

Oggi si occupa della composizione e produzione di colonne sonore e musica applicata con particolare attenzione ai film documentari.