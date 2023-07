Maxi carambola in A14, un morto e tre feriti

Ancora sangue sulle strade. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, a perdere la vita lungo l’A14 è stato Giorgio Lupini, 75enne chiaravallese che viaggiava in auto con sua moglie, rimasta anche lei gravemente ferita nell’impatto e trasportata all’ospedale regionale di Torrette. La vettura che Lupini stava guidando è stata letteralmente schiacciata dal tir che lo seguiva nella corsia in direzione Bologna, tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano, all’altezza del km 208. Tre i feriti, di cui due piuttosto gravi e uno lieve oltre alla vittima, il pensionato chiaravallese rimasto incastrato nell’abitacolo della sua vettura. Un vero e proprio inferno in una torrida settimana estiva in cui i lutti si sono susseguiti numerosi. Quattro i mezzi coinvolti, tre auto, l’ultima condotta da Lupini, più il tir. Lunghe code si sono subito formate in direzione Nord: alle 19 erano oltre tre i chilometri di coda. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario per l’assistenza delle persone ferite ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Dopo iniziale blocco il traffico è stato rallentato su una sola corsia per oltre tre ore. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia stradale intervenuta sembrerebbe che il primo automobilista si fosse trovato davanti in mezzo alla carreggiata un oggetto e avrebbe frenato per non prenderlo. Ma a quel punto l’auto che lo seguiva lo ha tamponato. Il 75enne chiaravallese che era a bordo della terza auto sarebbe rimasto schiacciato tra la seconda vettura e il tir che pure non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Un groviglio di lamiere nelle quali è rimasto imprigionato Giorgio Lupini, morto praticamente sul colpo. Inutile per lui ogni disperato tentativo di soccorso. In gravi condizioni la moglie che viaggiava al suo fianco, trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette in codice rosso. Rimasta cosciente, anche se sotto choc, durante i soccorsi e sottoposta a tutti gli accertamenti in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da fra temere per la vita. Il personale medico e sanitario, grazie all’aiuto dei vigili del fuoco ha liberato dai mezzi coinvolti tre persone.. Accompagnati al pronto soccorso anche altri due feriti, rispettivamente in codice rosso precauzionale e in codice verde. In serata, la salma di Lupini che a luglio dello scorso anno aveva perso il fratello Giorgio, noto artista chiaravallese, è stata recuperata per essere trasportata all’obitorio di Torrette.