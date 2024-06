Mega antenna in via Molino Mensa: arriva lo stop ai lavori dal Comune

E’ ancora caldo il fronte del no per quanto riguarda le nuove antenne di telefonia mobile in corso di installazione sul territorio osimano, così come in altre città limitrofi. L’argomento è anche al centro della campagna elettorale agli sgoccioli. Qualcosa si è mosso in queste ore, come comunicato dal sindaco Simone Pugnaloni: "La società che sta installando l’antenna di via Molino Mensa ha depositato negli uffici comunali una variante dalla quale si evidenziano importanti incongruenze che hanno portato l’Amministrazione comunale a procedere con un’ordinanza di sospensione immediata dei lavori. Tale incongruenza è emersa solo giovedì 13, a seguito del deposito di nuovi documenti che fanno sì che lo stop ai lavori sia immediato. Quanto realizzato ad oggi parrebbe parzialmente illegittimo ed in tal caso parte della infrastruttura dovrà essere demolita".

Sabato scorso un comitato spontaneo di cittadini del quartiere di via Molino Mensa ha comunicato di avere presentato ricorso avanti al Tar Marche, con l’assistenza legale degli avvocati Giorgio Benedetti ed Emanuele Silvi, proprio contro il provvedimento di installazione dell’antenna.

Il comitato aveva premesso di non avere alcuna connotazione politica, che il ricorso è stato presentato lo stesso giorno (martedì 11) in cui l’impresa ha iniziato i lavori di installazione del palo di supporto dell’antenna e che le ragioni della contestazione sono legate alla ritenuta illegittimità del sito prescelto.