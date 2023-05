Mense scolastiche, al via le nuove iscrizioni

Il servizio di mensa scolastica viene erogato dal Comune agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie. I genitori interessati per l’anno scolastico 2023-2024 devono presentare domanda di iscrizione o di rinnovo solo ed esclusivamente attraverso il portale Entranext. Le domande di iscrizione al servizio Mensa scolastica devono essere presentate dal 15 maggio al 30 giugno 2023. Oltre tale data le domande vengono accettate con riserva.

Per effettuare l’accesso al Portale attraverso il link https:portale-ancona.entranext.it è necessario essere in possesso di identità digitale certificata, quindi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servzi) o Cohesion. Per beneficiare dell’abbattimento della tariffa con il modello ISEE (con scadenza 31122023) sarà necessario: a) avere terminato la pratica di iscrizione; b) accedere nuovamente alla propria area riservata con SPID, CNS o Cohesion;

b) cliccare sul tasto “Presentazione ISEE”; c) inserire i dati richiesti.

Per avere conferma di avere terminato la procedura di iscrizione eo di inserimento del modello ISEE occorre verificare la ricezione del numero di protocollo elaborato automaticamente dal sistema all’atto della ricezione della domanda.