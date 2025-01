Mercatino Mylove in piazza Cavour. L’artigianato locale protagonista

Torna l’atteso l’appuntamento con il ‘Mercatino Mylove’ ad Ancona. La location, come di consueto, è quella di piazza Cavour, dove fino a pochi giorni fa trovavano posto le casette del mercatino natalizio. Ma la voglia di fare acquisti non passa certo con le feste.

Ecco così ricomparire questo piccolo ‘villaggio’ di shopping all’aperto, che resterà aperto sia oggi che domani. "Un centro commerciale in cui la vendita assistita è ancora la normalità", sottolineano gli organizzatori. Una delle caratteristiche principali del ‘Mercatino Mylove’ è proprio il rapporto che si crea tra chi vende e chi compra. Si tratta di "un insieme di attività commerciali che collaborano l’una con l’altra per vendere le creazioni del proprio ingegno e i prodotti tipici del nostro territorio nazionale".

Inutile dire che a fare la parte del leone è l’artigianato. Borse, cinture, portafogli e scarpe sono solo alcuni dei prodotti a disposizione degli anconetani (e non solo). Non mancano articoli di artigianato artistico, che testimoniano l’abilità di chi li ha creati, oltre che la bigiotteria. Il legno è uno dei materiali che consente di dar vita ad oggetti originali, oltre che ‘naturali’. Come sempre ad animare il mercatino in piazza Cavour sono soprattutto commercianti e artigiani del territorio marchigiano.