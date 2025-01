Mette in vendita una moto d’epoca: truffato dai due finti acquirenti

Mette in vendita una moto d’epoca a 5mila euro ma viene truffato da due finti acquirenti. La vittima è un 77enne osimano che si era recato fino ad uno sportello bancomat per riscuotere la somma finendo però per versare lui la cifra nel conto di uno dei due malviventi. I finti compratori sono finiti a processo per truffa e sostituzione di persona ma ieri il giudice Luca Zampetti li ha condannati solo per la seconda accusa, a sei mesi di reclusione. La vittima, in una precedente udienza, aveva voluto ritirare la querela "perché non ci dormo più la notte" aveva detto in aula. L’accusa di truffa, a carico di un 41enne di Caserta e di un 55enne di Napoli, difesi dagli avvocati Paolo Zaccaria e Raffaele Napolitano, è quindi finita con un non doversi procedere. Il processo è continuato solo per la sostituzione di persona.