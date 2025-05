Migranti salvati in mare. Ocean Viking verso Ancona: "A bordo 276 naufraghi"

È prevista per domani alla banchina 19 del porto di Ancona la Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterranee, che sta risalendo l’Adriatico con a bordo 276 naufraghi salvati sabato scorso in tre diverse operazioni nel Mediterraneo, tra Tunisia e Malta. Il Ministero ha scelto come destinazione il capoluogo marchigiano da assegnare alla nave, già costretta più volte in passato al lungo viaggio dalla zona Sar libica verso lo scalo dorico. Tornando alle operazioni, il primo intervento l’altro giorno ha permesso il salvataggio di 68 persone che viaggiavano a bordo di un’imbarcazione sovraffollata; successivamente sono state tratte in salvo altre 77 persone, tra cui due bambini piccoli. L’equipaggio ha quindi individuato una terza imbarcazione con a bordo 131 persone, tra cui un neonato e quattro bambini. Tra i naufraghi ci sono 181 adulti, 10 minori accompagnati e 85 minori non accompagnati. Le persone soccorse provengono da diversi Paesi, tra cui Eritrea, Etiopia, Pakistan, Egitto, Bangladesh, Guinea, Marocco, Palestina, Somalia e Sudan.

Quello della Ocean Viking sarà il secondo sbarco ad Ancona dall’inizio dell’anno (è la sesta volta che la ong francese arriva ad Ancona dal gennaio 2023), il sedicesimo nello scalo portuale dorico. La macchina organizzativa dell’accoglienza, coordinata dalla prefettura di Ancona, si è messa già in moto. Servirà un notevole sforzo visto l’elevato numero di naufraghi. Il Comune metterà a disposizione un suo centro dove consentire lo svolgimento delle pratiche documentali prima dell’assegnazione delle rispettive accoglienza.