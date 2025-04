Mirco Soprani è morto, lutto a Castelfidardo: addio all’ex sindaco

Castelfidardo (Ancona), 5 aprile 2025 – Tutto il mondo della politica e l’intera Valmusone è sotto choc per la morte improvvisa dell’ex sindaco fidardense Mirco Soprani.

Se ne è andato stamattina a 65 anni stroncato a quanto pare da un infarto mentre era in casa. Sposato, senza figli, Soprani era amato da tutti per il suo modo affabile, la sua capacità di ascolto, la sua proverbiale gentilezza.

Politico apprezzato in maniera trasversale per le sue competenze e peculiarità caratteriali, resterà nel cuore di tutti, non solo a Castelfidardo, di cui è stato sindaco fiero, con la lista civica Solidarietà Popolare, dal 2006 al 2016, già vicesindaco dal 2001.

La nota del sindaco: “Comunità in lutto”

“Un lutto profondo e improvviso ha stordito stamattina la città ammantandola di un velo di tristezza e incredulità. Ci ha lasciato Mirco Soprani, un amico di tutti e della comunità intera prima ancora che ex sindaco, giornalista, dirigente sportivo, arbitro e delegato tecnico di pallavolo, personaggio impegnato a tutto tondo nel tessuto sociale e culturale”. Lo ha scritto in una nota il sindaco di Castelfidardo dandone notizia.

Politica attiva per 21 anni

"Una politica intesa e interpretata da Mirco nella maniera più nobile e autentica – si legge nella nota del Comune –, all'insegna dello spirito di servizio, dell'ascolto e di un interesse più alto. Assessore per quattro anni e poi vicesindaco per altri cinque della Giunta Marotta, nel 2006 l'elezione a sindaco bissata nel 2011, governando ininterrottamente fino al 21 giugno 2016 quando si ripresentò a sostegno del candidato di Solidarietà Popolare ottenendo una ulteriore pioggia di consensi come consigliere comunale. Nel 2021, le dimissioni dallo scranno di Consigliere per cedere il posto ai giovani nel rispetto del principio di rotazione del movimento: 21 anni di politica attiva vissuti senza risparmio, rimanendo comunque sempre a disposizione, attento alle vicende cittadine e pronto a tendere la mano”.

I funerali lunedì pomeriggio nella chiesa Collegiata.