Miss Italia, le prefinali a Numana. Oltre 200 ragazze per un sogno

Da tutta Italia 200 ragazze si sono messe in viaggio e ieri hanno raggiunto il De Angelis resort a Marcelli di Numana. Non una gita né il prolungamento delle vacanze prima del ritorno a scuola o all’università. In palio per quelle bellissime c’è la corona di Miss Italia 2024, edizione numero 85. Una nuova tappa, quindi, del concorso dei Mirigliani, storia e tradizione, social e nuovo modo di intendere la bellezza. Le prefinali si svolgono infatti fino a sabato, periodo nel quale una commissione tecnica sarà impegnata a ridurre il numero delle Miss da 200 a venti. Le Marche contano 9 miss aspiranti alla fascia: Miss Marche e Miss Social Vittoria Latini da Cupramontana, la più giovane oltretutto (18 anni compiuti il primo agosto), Miss Rocchetta Bellezza Marche Giorgia Accorsi di Appignano, Miss Miluna Sara Marconi di Ancona, Miss Framesi Sofia Cassella di Ascoli, Miss Sport Arianna Siquini di Pedaso, Miss Cinema Alessia Settimi di Civitanova, Miss Sorriso Irene Boschi di Macerata, Miss Eleganza Valentina Sanseverinati di Osimo e Miss Riviera Marche Arianna Gigli di Osimo.

Le finaliste saranno ammesse alla seconda fase, nella quale hanno già trovato posto le 20 Miss regionali, rappresentanti ognuna della propria regione. Da lunedì a domenica 15 le 40 ragazze rimaste prenderanno parte all’Academy di Miss Italia, novità di quest’anno: un punto di incontro, tutto al femminile, nel quale dieci coach, per una settimana si confronteranno con le ragazze e racconteranno le loro esperienze umane e professionali per arricchire il bagaglio personale delle 40 allieve. La presentazione delle Miss alla giuria tecnica e gli spettacoli che arricchiranno le giornate è affidata a Marco Zingaretti, artista e presentatore molto popolare nelle Marche, e a Francesca Bergesio, che da un anno indossa la corona a cui tutte ora aspirano.

Ieri appunto hanno invaso il Centro vacanze de Angelis e, il tempo di rivolgere un augurio a Giulia Tocco, miss della Sardegna che compiva 19 anni, poi si è cominciato subito. Sono state ricevute dalla patron Patrizia Mirigliani. Quest’anno rappresentano quella parte di giovani che hanno sofferto certi mali dell’adolescenza come il bullismo, l’anoressia, le crisi familiari nonché la fragilità di due anni di Covid. Queste ragazze hanno reagito rilanciandosi con lo studio, i diplomi, le lauree e facendosi forza con lo sport. Il 70 per cento delle miss pratica sport infatti e la pallavolo è al primo posto anche se sono rappresentate tutte le discipline, dal basket al nuoto, fino al tiro con l’arco, il karatè, la boxe, il pattinaggio artistico su ghiaccio e il surf. Tra le ragazze ci sono un arbitro di calcio, una maestra di tennis e un’istruttrice di nuoto sincronizzato.

Sono, per lo più, molto giovani (18 di loro sono nate prima dell’anno 2000) e al 90 per cento diplomate e universitarie (20 sono laureate e alcune hanno fatto esperienze importanti all’estero). Il dieci per cento delle prefinaliste lavora come impiegata, commessa, modella, istruttrice, o è impegnata nelle aziende di famiglia. Non poche miss si dedicano ai lavori stagionali come babysitter, hostess, bariste e cameriere. Una di loro è uscita dall’anoressia, un’altra ha subito bullismo.