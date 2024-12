Mister Clementi acclamato. Ora i rinforzi per la Vigor

Il gol di Gonzalez all’ultimo secondo, la corsa liberatoria di Clementi sotto la sua curva. Vigor-Notaresco è un film che trova nei titoli di coda le chiavi di lettura più interessanti. La rete dello spagnolo a tempo scaduto regala un successo alla Vigor che sembrava ormai insperato e manda in visibilio il popolo rossoblu, la panchina ed il tecnico che scatta con tutte le energie rimaste in corpo sotto la curva per festeggiare con i suoi giocatori e con i tifosi. Clementi, da senigalliese e tifoso vigorino, ha sempre detto di sentirsi uno di loro: un tifoso della Vigor. Anche il tecnico dunque vive le partite con lo stesso trasporto, ma con il peso delle scelte e delle responsabilità sulle spalle.

La sua corsa regala l’immagine più vera e genuina che può offrire lo sport e con la stessa onestà Clementi ammette che senza un successo, la domenica e probabilmente l’immediato futuro della Vigor, sarebbe diventato estremamente oscuro.

"Mi sono lasciato andare, mi son detto fermati, dove stai andando? Ma non ce l’ho fatta e ho esultato – dice l’allenatore-. In caso di sconfitta si sarebbe prospettato un periodo piuttosto buio, quindi ho voluto omaggiare questo gol con i tifosi, il loro affetto rappresenta il mio orgoglio professionale più grande".

Tra infortuni e squalifiche, su tutte quella di Pesaresi, la Vigor avrà bisogno di un aiuto dal mercato. "Se ne parlerà in settimana, ma sino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali lavorerò con i ragazzi che ho a disposizione – continua l’allenatore -. Stavamo valutando l’inserimento in rosa di un centrocampista a prescindere dall’infortunio di Gabbianelli". Un centrocampista e un attaccante, due innesti che a questo punto risultano indispensabili. La gara contro il Notaresco ha esaltato lo spirito, il carattere ed il cinismo della Vigor, ma allo stesso tempo ha evidenziato alcune lacune: servono alternative, nuove soluzioni. La società è al lavoro e nelle prossime ore si attendono novità.

Nicolò Scocchera