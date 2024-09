Mister Gadda definisce i ruoli: una squadra con tanta esperienza. Ma gli under si fanno subito valere

E’ la spina dorsale della nuova Ancona ed è composta dagli undici giocatori "over", cioè nati prima del 2004, che figurano nella rosa a disposizione di Massimo Gadda. Senza nulla togliere agli under – settore che, anzi, sta mostrando interessanti sorprese –, anche a Recanati, nella prima gara ufficiale dei dorici, s’è notato come il gruppo di over costituisca l’asse portante di una squadra ancora alla ricerca della completa intesa e della migliore condizione, ma già capace di mostrare solidità, applicazione e idee chiare in ogni reparto. Ci sono senatori e altri più giovani, conferme e scoperte, e tutti sembrano aver già digerito il mantra "cuore e sacrificio" che l’anno della ripartenza dalla serie D, dopo l’ennesimo fallimento sportivo, richiede sia applicato da tutti, squadra e società.

La difesa: gli over sono capitan Boccardi, poi Codromaz, l’altro braccetto Rovinelli e Bellucci. Quattro giocatori per una difesa a tre, che contempla, tra l’altro, anche l’under classe 2006 Savor, il croato ancora in attesa di tesseramento. A parte gli errori, che soprattutto in questa fase di conoscenza reciproca è inevitabile che ci siano, questi quattro protagonisti stanno dando l’impressione di tenuta fisica e mentale e di buona solidità. Ovviamente sono attesi da altri esami, a cominciare da quello di domenica prossima al Bianchelli contro la Vigor. Ma le prime amichevoli, al pari della gara di Recanati, assegnano al reparto la piena sufficienza.

Lo stesso vale per il centrocampo che, nel 3-5-2 che Gadda sta mettendo a punto, settimana dopo settimana, prevede il mancino Gulinatti nel ruolo di regista davanti alla difesa, e gli interni Sare e Alluci, il primo con caratteristiche più fisiche e da incontrista, il secondo con maggiore qualità nelle giocate. Tre elementi che sembrano già intendersi e completarsi, ai quali si aggiunge Pecci, centrocampista eclettico classe 2003 che ha mostrato gran passo e ottime cose sulla fascia ma che può essere utilizzato anche nel ruolo di interno.

Resta l’attacco, con Martiniello ancora alla ricerca della migliore condizione ma già bravo nel trovare la via del gol deliziando i tifosi con la sua personalità e il suo tocco, come quelli messi in mostra in occasione della rete da circa quaranta metri con cui ha infilato la porta della Recanatese, un gol da fuoriclasse molto apprezzato dal pubblico biancorosso. Insieme a lui ci sono due trequartisti a suddividersi il ruolo di seconda punta mobile e con maggiore libertà d’azione, e cioè Belcastro e Sambou. Il primo più esperto, il secondo più imprevedibile, entrambi sembrano aver già digerito le indicazioni di mister Gadda.

Mancano ancora due settimane all’inizio del campionato, e la tappa di Coppa, a Senigallia, rappresenterà un ulteriore test in questo periodo di grande lavoro per un gruppo completamente nuovo. Ma la spina dorsale di questa squadra sembra già in grado di promettere sorprese. La partita di Coppa Italia al Bianchelli di Senigallia, intanto, è stata confermata per domenica prossima, orario ancora non ufficiale alle 18 o alle 18.30.

Giuseppe Poli