Mobilitazione per l’U17. Ci sarà anche Curva Nord

Non solo una mobilitazione generale per salvare l’Ancona "dei grandi". Ma anche una mobilitazione per preservare quell’inestimabile patrimonio del settore giovanile. L’incertezza per il futuro si mescola alla cocente delusione di famiglie e bambini che avevano aderito, fino al 4 giugno scorso, ad un progetto senza macchie. Anzi, invidiato ed invidiabile. In costante espansione. Che era riuscito a far riaffermare un importante vivaio. E, soprattutto, aveva ricreato valori antichi come il senso di appartenenza, l’orgoglio e il legame con la città. Risultati extra campo, assai più importanti di quelli conseguiti sul campo. Lo sanno bene gli ultras di Curva Nord che, oggi alle 14.30, saranno presenti allo stadio di Collemarino per i quarti di finale di ritorno dell’Ancona Under 17. Dopo l’exploit della scorsa settimana a Benevento (3-2), la selezione biancorossa di mister Bilò, l’unica ancora alle prese con impegni ufficiali, andrà a caccia delle semifinali Scudetto. E lo farà forte di tifosi speciali, ancora una volta presenti nelle difficoltà. Se, come probabile, i vertici della società non si faranno vedere, i ragazzi della Nord ci saranno eccome: "Invitiamo tutta la tifoseria a quest’ennesima dimostrazione di attaccamento assoluto verso ciò che questi indegni mercenari hanno calpestato e distrutto in così poco tempo. Faremo il tifo per quella maglia, la nostra maglia e gli faremo sentire tutto il nostro calore a questi ragazzi".

E l’entusiasmo appare contagioso. Tanto che anche il passionale Colle 2006, storica squadra del quartiere di casa al ‘Sorrentino’, ha scelto di rendersi protagonista consapevole della situazione che ha sconvolto l’intera città. "Anche noi vorremmo far sentire la nostra vicinanza e solidarietà a questi ragazzi, che come noi credono ancora nel valore e nel rispetto della maglia che portano. Per questo offriremo acqua fresca a tutti i presenti. Forza piccoli ragazzi, i grandi e i soldi vi hanno deluso ma non sarete soli". Anche la Nuova Folgore ha dato il suo contributo. E come non bastassero le sorprese solidali, anche la Croce Gialla – stante un insoluto di circa 25mila euro di arretrati mai corrisposti dall’Us Ancona – ci sarà: "Garantiremo assistenza alla partita dell’Ancona Under 17, nonostante la persistenza della morosità. Riteniamo non sia corretto che a rimetterci siano dei ragazzi di 16 anni, che hanno creduto e credono nei valori dello sport. La Croce Gialla condivide questi valori e ritiene l’assistenza un atto doveroso e di rispetto verso questi ragazzi Per onorare Ancona e per onorare l’Ancona, quest’ ultima intesa come la squadra di calcio patrimonio della città cui apparteniamo e che abbiamo il privilegio di servire da oltre cento anni". Alle eventuali azioni legali, ci si penserà poi. Prima lo sport: quello sano. Forza ragazzi, forza Ancona U17.