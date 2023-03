Monachesi peggiora: la città si stringe alla famiglia

La spiaggia di velluto si stringe al gigante Enzo dopo il commovente annuncio social di moglie e figlie. "Ciao a tutti, scriviamo questo post per informarvi che Enzo è peggiorato, non riesce più a contattarvi e tenervi aggiornati sul suo stato di salute, stiamo attraversando un periodo delicato, durante il quale lui non riesce più a sopportare visite di voi amici. Gli faremo sentire la vostra vicinanza attraverso i mille pensieri che ci sono arrivati. Grazie. Le Monachesi" il testo dell’ultimo post pubblicato sul profilo Facebook di Enzo Monachesi. Una battaglia che l’ex assessore ai Lavori Pubblici, ex Presidente del Consiglio Comunale ha affrontato a testa e che sin dal primo momento ha voluto condividere.

Il 25 marzo 2022, nel giorno del suo compleanno, con un post sul suo profilo Facebook ha annunciato di essere malato: "Oggi è il mio compleanno e mi sento come uno yogurt solo che non è chiara la data di scadenza. La vita è puttana. Dieci giorni fa mi è stato diagnosticato un quadro tumorale complesso mi sono fatto decisamente un bel regalo. Devo ringraziare tutti i reparti e il personale dell’Ospedale di Senigallia a partire dal pronto soccorso, gastro, radio, oncologia, chirurgia tutti eccezionali senza la loro professionalità e passione non lo avrei scoperto in tempo e non avrei un importante vantaggio. Ora mi si presenta una grande opportunità quella di sistemare le cose. Non vorrei che nulla rimanga incompiuto. Mi sento in dovere di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, ma soprattutto di quelle che amo ,mia moglie, le mie figlie perché non so quanto vivrò. Ecco questa è la mia forza il bene per la mia famiglia,costruire da ora il loro miglior futuro possibile".

Una male che ha cercato di sconfiggere con tutte le sue forze, trasformando la sua pagina Facebook in un diario quotidiano, la stessa dove ora la moglie Patrizia, insieme alle figlie Veronica e Federica annunciano un peggioramento delle sue condizioni di salute. In poche ore il post ha ricevuto più di mille like e centinaia di messaggi di vicinanza, tra questi anche quello del volto Mediaset Monica Vanali: "Gli amici non sopportano, gli amici sostengono. E mai come ora la loro preghiera è forte per una persona gentile come Enzo".