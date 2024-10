Moncaro, Morricone si dimette dal cda

Nuovo colpo di scena alla Moncaro: si è dimessa, martedì, la socia abruzzese Federica Morricone da giugno dell’anno scorso nel Cda della cantina vitivinicola oggi sotto il controllo del custode e amministratore giudiziario Marcello Pollio. La stessa Federica Morricone che con l’ex presidente di Moncaro Doriano Marchetti aveva concordato nel 2022 la vendita della cantina abruzzese Villa Medoro per 8,5 milioni di euro, di fatto mai conclusa.

Il custode giudiziario Pollio già a inizio agosto ha chiesto alla Morricone la restituzione dei 6 milioni di euro versati da Moncaro o ad effettuare la perizia necessaria per portare a termine la vendita della cantina abruzzese.

Ma ora la Morricone ha deciso di rassegnare le dimissioni ed effettuare a sua volta una diffida ad adempiere alla vendita della sua azienda che però avrebbe in capo dei pignoramenti. Tra i motivi delle dimissioni ci sarebbe una situazione economica grave e conflitti all’interno nel Cda presieduto da Donatella Manetti che resta in carica. In ogni caso l’arrivo del commissario nominato da governo a giorni dovrebbe azzerare il Cda.

sa. fe.