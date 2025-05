Monoblocco ospedaliero, c’è l’ok al passaggio di proprietà dell’area

È stato regolarizzato il passaggio di proprietà dell’area su cui sorge il monoblocco ospedaliero di Senigallia, ad annunciarlo è il Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia Corrado Canafoglia: "È una vicenda surreale - afferma Canafoglia - tenuta nascosta alla cittadinanza per oltre 40 anni – spiega - Dopo una lunga e faticosa trattativa, si è arrivati nel febbraio 2025 al rogito notarile: l’area su cui insiste il monoblocco ospedaliero è stata ufficialmente trasferita all’azienda sanitaria con tanto di aggiornamento catastale. Il prezzo dell’operazione è stato di 239mila 888,21 euro, cifra destinata a coprire parte del debito della Fondazione verso Autostrade per l’Italia. A questa somma si aggiunge l’indennizzo di 104mila 553,13 euro corrisposto anni prima. Abbiamo restituito alla città la regolarità di un ospedale che appartiene a tutta la comunità". Determinazione e volontà sono state fondamentali per chiudere la vicenda: "Sono state messe da parte le polemiche ed è grazie al lavoro fatto che ora la città può guardare al futuro dell’ospedale" ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti. Un plauso al lavoro fatto dal Commissario arriva anche dal presidente del consiglio comunale Massimo Bello: "Una risposta ad una esigenza che la città aspettava da tempo. Il Consiglio Comunale ha avuto un ruolo importante in questo percorso, partecipando attivamente con due delibere".