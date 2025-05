Monte San Vito in festa. Gratta e vince 2 milioni con un biglietto da 10 euro: "Speriamo sia del paese"

Meno di 7mila abitanti, dove più o meno tutti si conoscono. E’ Monte San Vito che da ieri ha ufficialmente un nuovo milionario. Grazie a un biglietto del gratta e vinci acquistato al bar Cico’s, la fortunata o il fortunato giocatore, può portarsi a casa due milioni di euro. La dea bendata è arrivata grazie a un biglietto da dieci euro della serie "Super Numerissimi" grazie al quale il giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro. Ad annunciare la super vincita è stata ieri mattina l’agenzia Agimeg che parlava di una giocata "effettuata a Monte San Vito, in provincia di Ancona, presso un esercizio commerciale situato in via Borghetto 38". Appunto il bar Cico’s, ma il proprietario Martino Spadoni era ancora all’oscuro di tutto: "Quando mi avete chiamato non era chiaro quello che stava succedendo. Ho controllato sul terminale ed effettivamente veniva fuori una vincita che però mostra un asterisco. In questi casi significa che si tratta di una grossa somma. A quel punto ho chiamato per avere spiegazioni e a quel punto è arrivata la conferma del premio da 2 milioni di euro".

Ovviamente è subito partita la caccia la fortunato vincitore: "Al momento non abbiamo idea di chi sia, la nostra clientela almeno per il 70 per cento è fatto da gente del luogo, dai ragazzi fino ai pensionati, quindi credo sia qualcuno del paese. Ma nessuno si è fatto vivo". L’augurio è che il fortunato vincitore semmai si ricordi di chi ha venduto quel gratta e vinci: "Se dovesse arrivare un piccolo pensiero lo girerò subito alle ragazze che portano avanti il bar, io ci sto poco dopo tanti anni dietro al bancone". Ma a dire il vero le sperenze di un dono non sono altissime: "Le racconto un episodio. Da noi ci sono ogni tanto vincite da 10, 20mila euro o anche molto meno. Una volta ci fu una vincita sostanziosa, parliamo di 160mila euro. Il fortunato non disse nulla e solo dopo alcuni anni si presentò con una bottiglia per festeggiare. Un altro che aveva vinto 34mila euro disse che era troppo poco per fare un regalo. Quindi non ci spero tanto in un regalo che comunque darei, come detto, alle ragazze".

Ora è anche vero che la giocata è stata fatta qualche giorno fa e, per vincite così alte, il fortunato si rivolge alla banca che poi fa partire l’intero iter. Quindi ci vorrà del tempo prima che i due milioni arrivino nel conto. Ma al bar Cico’s non hanno fretta e un "pensierino" sarà sicuramente ben accettato.

a. q.