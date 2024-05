Montemarciano verso la sfida a due. Ecco Grilli: "In mezzo alla gente"

Mentre l’amministrazione uscente non svela ancora il candidato sindaco, Maurizio Grilli, consigliere uscente di opposizione (Progetto Montemarciano) si è presentato giovedì sera alla città: "Abbiamo risposto alla forte richiesta di portare gli amministratori in mezzo alle persone e in luoghi non istituzionali". L’amministrazione uscente guidata dal sindaco Damiano Bartozzi, dovrebbe puntare sull’assessora Monica Magnini ex consigliera della stessa ‘Progetto Montemarciano’ di Grilli, dal 2014 al 2019. Ma non c’è ancora l’ufficialità. "Non abbiamo ancora ufficializzato il nostro candidato" spiega il vicesindaco Andrea Tittarelli. Non sarà Bartozzi che l’ha già escluso anni fa, prima del malore che lo ha colpito. Maurizio Grilli ha già presentato la squadra e oggi sarà in piazza sia a Marina che a Montemarciano per raccogliere le firme per presentare la lista. In lista ci sono Giulia Albertini, diplomata, casalinga è attiva nei gruppi locali che organizzano iniziative, Luca Candelaresi studente universitario il quale collabora con un patronato. La consigliera uscente Fabiola Caprari, nella vita segretario generale comunale. E poi Enrico Di Marino, studente universitario, impegnato in un’associazione ambientalista. Alessandra Giuliani, prof associata nella Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Univpm, Michela Magnini, dipendente bancaria, già consigliere di progetto Montemarciano per due mandati. Giulia Ragni, referente punto vendita, Gilberto Ripanti, consigliere uscente e funzionario di banca. Loredana Rosati, architetto. Salierno Barbara, ingegnere, già candidata 5 anni fa. Renzo Sordoni, consigliere uscente, e manager aziendale. E Matteo Stefani, operatore sanitario, attivo nel volontariato.