Monterosso, nuove luci e viabilità per il borgo

Il Comune di Sassoferrato, grazie ai fondi ottenuti con la partecipazione al bando "Interventi di riqualificazione di centri e nuclei storici", ha riqualificato parte del borgo rurale di Monterosso con interventi per il miglioramento della viabilità, implementando impianti di pubblica illuminazione e realizzando una nuova segnaletica turistica. In particolare i pannelli turistici, collocati sul belvedere e nei pressi della piazzetta antistante la chiesa della Sacra Famiglia, consistono in un leggio nel quale sono riportate immagini e informazioni paesaggistiche e storiche del borgo di Monterosso e un totem contenente una cartina della zona e le indicazioni dei principali luoghi di interesse. La grafica e il design utilizzato per i supporti sono stati armonizzati con la cartellonistica dei borghi più belli d’Italia, già presente sul territorio comunale, creando un collegamento stilistico tra il centro storico ed il territorio circostante. La ricerca delle informazioni inserite nella cartellonistica ha costituito l’occasione per riscoprire le origini della comunità di Monterosso, partendo dagli scritti dello storico Renzo Franciolini. Proprio in virtù della ricerca, l’Amministrazione comunale intende organizzare, nel corso dell’estate, una serata nella piazzetta del borgo.