Morganti ci crede: "Derby da vincere"

Tre punti le separano in classifica, pochi, come i chilometri di distanza tra le due città, per un derby sempre sentito tra Recanatese e Castelfidardo. Che ritorna in quarta serie, con le due squadre invischiate in zona salvezza, sconfitte entrambe nell’ultima giornata. La Recanatese ad Ancona, il Castelfidardo in casa contro l’Atletico Ascoli, entrambe di misura. Tre punti in palio che domani già peseranno al Tubaldi di Recanati (ore 14,30), dopo nove giornate di campionato già alle spalle. In casa Recanatese mister Giacomo Filippi fa sapere che contro il Castelfidardo sarà una "partita difficilissima, contro una squadra organizzata, ma abbiamo bisogno di punti in maniera eccessiva e quindi per noi è una partita da dentro o fuori. Dobbiamo dare tutto e non possiamo permetterci passi falsi perché già i bonus li abbiamo regalati in precedenza". Nella Recanatese potrebbe rientrare Sbaffo. "Speriamo che sia a disposizione". Una pedina fondamentale nello scacchiere giallorosso che sarà orfano di Mordini e Raparo.

In casa Castelfidardo tutti a disposizione, con il gruppo biancoverde in cerca di riscatto dopo la bella, ma infruttifera, prestazione casalinga contro l’Atletico Ascoli. "La Recanatese è una compagine allestita per fare benissimo in questo campionato - fa sapere Jacopo Morganti, difensore, classe 2001 -. Sarà difficilissima e poi è un derby, ma noi abbiamo bisogno di punti e andremo a Recanati per la vittoria. Cercheremo di dare continuità alla prestazione che non è mancata contro l’Atletico Ascoli. Abbiamo rivisto la partita anche in settimana, però nel calcio contano i punti e quindi deve arrivare contro la Recanatese una bella vittoria che ci darebbe fiducia, ma soprattutto ci permetterebbe di muovere la classifica che ora è la cosa fondamentale". In un campionato di D "che ho già disputato, ma il livello quest’anno si è alzato tanto. Ci sono tante società che hanno speso e che ci tengono a fare bene e a vincerlo. Finora abbiamo incontrato tutte squadre forti e ben organizzate e penso che nel girone di ritorno sarà ancora più difficile. Quindi dovremo lavorare e cercare di fare più punti possibili".