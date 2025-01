Morti dopo l’impatto o per le esalazioni?

Sono morti per l’impatto con il suv della Bmw o per aver inalato il gas che violentemente si è sprigionato dalla cabina del metano che hanno abbattuto con la Fiat Panda a bordo della quale si trovavano? Solo l’autopsia potrà chiarire perché Lucia Manfredi e suo marito Diego Duca hanno perso la vita. Il pm Paolo Gubinelli disporrà nelle prossime ore gli accertamenti autoptici: si indaga per duplice omicidio stradale. La dinamica dell’incidente non è stata ancora ben definita da parte della polizia locale. La Bmw, guidata da un bidello di 61 anni, sarebbe andata a velocità sostenuta. La Fiat Panda, che appartiene alla mamma della dottoressa (la sua l’aveva lasciata a Fabriano), era appena partita da via Lambro, dove la coppia fabrianese aveva una casa per via del lavoro di Lucia in ospedale. Alla guida ci sarebbe stato Diego, aveva il giorno libero e avrebbe accompagnato la moglie in ospedale per andare poi da Obi a fare degli acquisiti perché nell’abitazione si era rotta una tapparella. La sua auto, una Golf, l’aveva lasciata sotto casa, in via Lambro. Insieme hanno fatto pochi metri poi sono stati travolti dal suv. I due corpi sono stati trovati fuori dall’auto, vicini tra loro. Questo fa supporre che o dopo l’incidente sono scesi per poi perdere i sensi per il gas o che Diego, con più traumi evidenti, sia stato sbalzato fuori e Lucia sia poi scesa per soccorrerlo accasciandosi per le esalazioni. Nel mirino c’è la cabina del gas, non sufficientemente segnalata e forse poco sicura anche se il sindaco Silvetti ha chiarito che "queste strutture non possono essere interrate ma faremo un attento monitoraggio su tutte". Ieri qualcuno ha lasciato lì una rosa rossa.