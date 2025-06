Morto Francesco Vitali titolare dell’ottica

Si è spento Francesco Vitali, titolare dell’ottica del Corso. Aveva 61 anni. I funerali domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. La notizia si è diffusa in città ieri pomeriggio: molti gli attestati di vicinanza ai familiari. Tante anche le persone che lo conoscevano e i clienti che hanno voluto ricordarlo con un post nel suo profilo: "Ciao Francy, non si è mai pronti a questo tipo di saluto... sono certa che sarai già con la nostra amata Vera. Hai lottato, mai mollato, ci credevi tanto, le hai provate tutte aggrappato alla vita fino all’ultimo!!! Un esempio di forza per tutti noi! Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre" il ricordo di Ilenia.