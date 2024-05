Mre e Azione in Europa. Il patto parte da Jesi

L’intesa tra Azione e il Movimento dei Repubblicani Europei è stata resa ufficiale con l’incontro di Jesi all’Hotel Federico II e la presentazione del libro di Carlo Calenda "Il Patto. Oltre il trentennio perduto", alla presenza della Senatrice e Segretaria del Movimento Repubblicani Europei Luciana Sbarbati. La corsa verso Bruxelles è iniziata da settimane e Azione e Repubblicani Europei hanno deciso di partecipare con la stessa maglia e sotto la stessa sigla, "Siamo Europei". Una sinergia che ha portato nel collegio Italia Centrale alla candidatura in ‘Azione’ come rappresentante del MRE, di Umberto Trenta, Non sarà un’alleanza di scopo quella tra Azione e il MRE, "ma punterà a raggiungere risultati concreti nel lungo periodo", secondo le parole di Calenda, Sbarbati e Trenta che esprimono la visione di un’Europa comune di Azione e MRE.

"Siamo alla vigilia di elezioni europee molto importanti per attuare una svolta che restituisca all’Unione Europea l’autorevolezza che le spetta a livello internazionale – ha detto Luciana Sbarbati - Questo sarà possibile solo se si perseguirà con fermezza l’obiettivo di un’Europa politica federale, con una sola politica estera e della difesa, con la riforma dei trattati".