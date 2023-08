Mura castellane, torri e cimitero: via libera a progetti e finanziamenti

"Ben tre i progetti approvati e finanziati: il recupero delle mura castellane settore sud ovest: per un milione e 60mila euro, il consolidamento delle torri Belisario e dell’orologio per un milione e 90mila euro e la riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero: 958.722 euro".

Così il sindaco David Grillini e Adele Berionni, consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici. "Tre interventi importanti – aggiunge - per Cerreto, necessari da tempo, che finalmente potranno essere realizzati. Siamo orgogliosi di questo risultato perché ci consente di intervenire sui simboli per eccellenza del nostro Comune. Le mura castellane, soprattutto la parte sud-ovest, presentano degli evidenti segni di deterioramento, degrado e potenziale pericolo. Questo finanziamento è dunque fondamentale per realizzare un intervento urgente che riguarderà il restauro della cinta muraria ‘lato stazione’, ma anche il suo consolidamento e miglioramento sismico. Saranno anche rimossi tutti gli elementi estranei e materiali non compatibili che sono stati introdotti nelle passate ristrutturazioni". Per le due torri "l’ufficio tecnico ha già avviato la procedura al fine di assegnare quanto prima l’incarico di progettazione e poter così entrare nella fase operativa dei lavori". "Siamo fieri – conclude il consigliere di maggioranza Adele Berionni - di poter restituire molto presto alla cittadinanza il civico cimitero restaurato dopo i danni del sisma 2016 e di nuovo pienamente fruibile e riqualificato, soprattutto per la parte antica".

sa. fe.