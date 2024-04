"Mussolini", al teatro Panettone un viaggio satirico con Corradini

Si può portare in scena un personaggio ‘controverso’, per usare un eufemismo, come Benito Mussolini? Certo che si può. Lo ha fatto, e con ottimi risultati, Tom Corradini, il quale questa sera (ore 21) porterà al Teatro Panettone di Ancona il suo spettacolo, intitolato semplicemente ‘Mussolini’, presentato come ‘un viaggio satirico nella mente di Benito Mussolini’. Si parte dal 24 luglio 1943, una data cruciale per la Storia dell’Italia. Il Gran Consiglio del Fascismo si riunisce per discutere la rimozione del Duce, il quale, stanco, spossato e sopraffatto dagli insuccessi dell’esercito italiano si rifugia per un’ora all’interno di uno studio di Palazzo Venezia. Qui ricorda come il destino lo abbia condotto, da povere e umili origini, ad essere il capo supremo d’Italia, mostrando quanto della sua salute mentale abbia perso in questo ‘formidabile viaggio’. Lo spettacolo è stato finalista per il ‘Performance Award Fringe Festival’ di Praga e ha ottenuto il Premio come migliore performance con un solo attore al Festival di Avignone Off nel 2017.

Dopo la sua esibizione in Francia il critico Jérémy Engler ha scritto: ‘La forza di questo spettacolo è seguire il percorso storico del vero Mussolini, mostrando il suo lato umano insieme a quello del dittatore, senza dare un vero giudizio. Il giudizio è sostituito dal discredito e non dalla condanna… una performance brillante e intelligente!’. Il suo collega Henri Guette ha aggiunto: ‘L’immagine della sua "mamma", la corrispondenza con Churchill, il fez, la pistola… Con questi pochi mezzi, l’attore sviluppa un gioco straordinario, utilizzando le tecniche del clown e le risorse della commedia, per dipingere il ritratto dettagliato di un uomo vulnerabile e orribile allo stesso tempo’.

In occasione del festival di Praga Michael Calcott ha scritto che ‘Tom Corradini ha creato un ritratto di un simpatico clown. Vanitoso, prepotente e ridicolo, ma anche sentimentale, spaventato e risentito. Uno spettacolo eccellente e una performance brillante’. Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 12 euro (ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti). Prevendita alla Casa della Musica in corso Stamira (071202588), aperta dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, e online sui siti www.vivaticket.com e www.amatmarche.net/biglietterie. Lo spettacolo chiude la rassegna che il Panettone dedicata al teatro contemporaneo.

r. m.