Nel bar pregiudicati per droga: attività chiusa

Chiuso per dieci giorni il Bar Graziella, il provvedimento di chiusura temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stato emesso dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, in quanto su proposta della compagnia dei Carabinieri di Senigallia, è stato segnalato alla Questura come ritrovo di soggetti pluripregiudicati e dediti allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti. Più di un anno fa era stato chiuso anche un bar del Foro Annoanario dove oltre alla presenza di pregiudicati si erano verificati episodi di violenza.

Una vera e propria task force quella messa in piedi dalle forze dell’ordine che stanno battendo a tappeto tutti i locali della città per garantire la sicurezza dei clienti.

Sono infatti in corso costanti controlli, anche a seguito di segnalazioni di cittadini. Gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una minuziosa istruttoria, verificando la sussistenza degli elementi necessari per l’emissione del provvedimento di sospensione ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il bar dovrà restare chiuso per 10 giorni e il titolare dovrà porre in essere tutte le iniziative per evitare la frequenza da parte dei soggetti ritenuti pericolosi. Un duro colpo che arriva proprio nel pieno della stagione. La notizia si è subito diffusa sui social dove in molti hanno solidarizzato con il titolare dello storico bar da sempre frequentato da generazione di senigalliesi. Un bar a servizio del rione Porto, ma anche di via Verdi anche se, dopo la chiusura di alcune attività come l’edicola, la zona è meno frequentata in orario diurno, mentre in orario notturna, vista l’assenza di altri esercizi, diventa terreno fertile per malviventi.

Ma sono numerosi i posti della città attenzionati, soprattutto durante la durata del Summer Jamboree: il Questore ha infatti ha previsto una attenta verifica sui luoghi interessati dagli eventi dove sono impiegate tutte le forze di polizia, sia a competenza generale che specifica, interessando altresì alcuni reparti specializzati con particolari competenze come i Reparti Mobili per l’ordine pubblico, le Unità Cinofile, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale, nonché le unità operative di primo intervento per esigenze antiterroristiche. Un dispositivo che prevede anche accertamenti in prossimità dei locali più frequentati nel week-end da giovani e giovanissimi.