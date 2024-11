Nel femminile nessuno puà battere Cini-Battistini. Paoletti e Gabrielli trionfano nel maschile

Si sono svolti allo Slash Club di Castelfidardo i Campionati Assoluti Marchigiani di Padel 2024: molte le coppie in gara, tra sorprese, qualche conferma ed un livello che va crescendo tra gli agonisti della regione. Partiamo dunque dalle conferme, nella parte femminile di tabellone a farla da padrona anche quest’anno la coppia formata da Maddalena Cini e Laura Battistini, che si conferma la migliore per il secondo anno consecutivo. Senza appello la finale che le ha viste contrapposte alla coppia Magnante/Carducci, sconfitte con un netto 60 61. A questo va aggiunta una nota di merito all’atleta jesina e tesserata al circolo Maggioni, Cini, perché come nel 2023 questa porta a casa una roboante doppietta trionfando anche nel doppio misto in coppia con Alessandro Pescetti del Padel Club Porto Recanati. Ed eccoci giunti alle sorprese: nel tabellone maschile a trionfare in quest’edizione dei campionati assoluti è stata la coppia formata da Edoardo Paoletti e Davide Gabrielli del TC Maggioni, capace di battere i favoriti numero uno del seeding Alessandro Pescetti e Arcangel Giammarino. Un risultato che sia Paoletti che Gabrielli hanno dovuto guadagnarsi punto su punto sul campo, e a beneficiarne sono stati i molti spettatori giunti a Castelfidardo per le finali, assistendo ad una partita spettacolare. Primo parziale conquistato per 63 dalla coppia del TC Maggioni che lasciava presagire a ben altro sviluppo, ma nel secondo Pescetti e Giammarino sono stati capaci di reagire fissando il parziale sul 75. Il super tie break però, ha visto la tensione prendere il sopravvento su Pescetti e Giammarino che nei punti decisivi hanno compiuto molti errori. Ad approfittarne è stata la coppia di San Benedetto.