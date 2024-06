Niente croceristi in città: "Una scelta fatta da Msc"

"La città aveva dato la disponibilità ad accogliere crocieristi a Msc che però lo scorso anno ha comunicato la cancellazione del tour nella nostra città. Non è stata una nostra mancanza quanto piuttosto il frutto di scelte meramente commerciali". Così l’assessore al Turismo Alessandro Tesei in aula, interrogato sul tema dal consigliere Giancarlo Catani (Patto per Jesi). L’assessore Tesei ha poi precisato: "Noi abbiamo sempre fornito la massima disponibilità e la decisione non è frutto di una nostra mancanza. Già nel 2019 non è approdato nessun crocierista nella nostra città e recentemente non sono state riconfermate nemmeno Osimo e Loreto. In ogni caso noi continuiamo ad ospitare crocieristi di altre compagnie. Jesi è nel loro catalogo di escursioni. Il primo gruppo, formato a turisti stranieri, di quest’anno è stato accolto il 13 maggio". "Visto che tra le escursioni dei crocieristi non mancano le Grotte di Frasassi – ha concluso Catani – auspico che si possa arrivare a fare tappa nella città di Federico II e di Giovambattista Pergolesi e di importanti tesori culturali".