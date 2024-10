Niente Halloween: "Problemi logistici in centro"

La festa delle streghe rinviata al 2025, il presidente della Pro Loco: ‘Problemi di logistica’. La capitale europea di Halloween si è fermata nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid, poi è ripartita nel 2022 e nel 2023, mentre nel 2024 il borgo gorettiano si ferma di nuovo e dà appuntamento al 2025. Sarà una 25esima edizione col botto quella che prenderà il via esattamente tra un anno, ricca di novità: "Abbiamo optato per aspettare, piuttosto che proporre un’edizione che avrebbe avuto a disposizione meno spazi, a causa dei lavori che insistono all’interno del centro storico e che non avrebbero consentito di poter usufruire di alcue aree nevralgiche per la logistica della manifestazione. L’intero borgo si cala nell’atmosfera di Halloween per alcuni giorni ricchi di attrazioni" spiega Massimo Gradoni, presidente della Pro Loco Corinaldo. Una festa che da sempre coinvolge centinaia di volontari e che accoglie migliaia di persone. In passato si sono registrati anche picchi di 15 mila persone solo nella giornata del 31 ottobre. "È stata una decisione presa di concerto con gli organizzatori – spiega Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo – abbiamo deciso di rinviare piuttosto che fare una cosa a metà. È stata una scelta dolorosa nei confronti delle attività commerciali, ma in un certo senso obbligata". La festa delle streghe di Corinaldo è da sempre un luogo dove poter respirare e vivere la tradizione marchigiana attraverso i menù proposti dalle cantine, i giochi e le tante attrazioni che vengono proposte ogni anno per i vicoli del borgo gorettiano. Non creare aspettative per non deludere è questo che ha fatto scegliere di passare direttamente al 2025, quando il Comune potrà tornare ad utilizzare tutti gli spazi che al momento sono occupati dai cantieri. Una festa che è arrivata alla 25° edizione: "Si tratta di un compleanno importante – prosegue il presidente della Pro Loco Corinaldo – e non poter usufruire di tutti gli spazi era una restrizione che ci portava a dover rivedere tutta la logistica della festa che non sarebbe sicuramente stata più la stessa cosa e così abbiamo preso questo anno di pausa per tornare più carichi nel 2025". Un evento da sempre gratuito e che anima per quasi una settimana l’hinterland della spiaggia di velluto. E se l’evento di Halloween nel borgo gorettiano è stato annullato, le modalità organizzative sono cambiate a Sant’Angelo, dove quella di quest’anno non sarà più una festa diffusa ma si svolgerà all’interno del circolo con posti limitati a 200 persone.

Silvia Santarelli