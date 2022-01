Ancona, 22 gennaio 2022 - L’ultima, disperata, frontiera di chi ha scelto di non vaccinarsi è legata alla speranza di contrarre il virus. Magari in forma più lieve, senza troppe conseguenze, confidando nella buona sorte. Obiettivo finale: il rilascio del Green pass da guariti. Ma per i non vaccinati, secondo gli uomini di scienza, anche Omicron può portare a conseguenze molto gravi. Eppure un Green pass vale evidentemente più di ogni altra cosa. Altrimenti non si spiegherebbe come qualcuno possa arrivare a falsificare una vaccinazione. E non troverebbe una logica al mondo neppure il tentativo di acquistare in una sorta di mercato nero improvvisato una mascherina infetta, sperando che il virus possa contagiare ancora.

E’ quanto accaduto a una signora di Ancona pochi giorni fa. Ci ha pregato di non rivelare la sua identità. La donna aveva contratto il Covid una quindicina di giorni or sono. Insieme a lei si erano ammalati anche marito e due figli. La signora non aveva avuto sintomi, alcuni componenti il nucleo familiare, invece sì. Ma sono tutti vaccinati e come si sa Omicron con chi ha fatto almeno due dosi sembra essere più benevola. Una volta uscita dalla quarantena la signora è stata avvicinata da un conoscente che abita vicino al suo palazzo e che quindi evidentemente sapeva che si era ammalata di Covid.

Il ragazzo ha avuto la sfrontatezza di chiederle, approfittando della conoscenza e del suo stato di buona fede, di dargli la mascherina che aveva utilizzato da infetta. Era disposto anche a pagare pur di averla.

La signora è rimasta di stucco. "Non sapevo cosa dire, sono rimasta senza parole" ci ha detto raccontando la sua storia. Non ha avuto la prontezza di riflessi di mandarlo a quel paese, ma ovviamente ha declinato, in modo cortese, l’invito.

Quando è tornata a casa ha riflettuto a lungo su quello che era successo e lo ha raccontato ai familiari che in un primo momento le hanno consigliato di andare a denunciare subito l’accaduto. La donna per il momento non ha sporto denuncia formale, ma ha fatto solo una segnalazione, per paura di eventuali ritorsioni nei suoi confronti: conosce bene chi le ha chiesto la mascherina. Il problema semmai è un altro. L’episodio non è l’unico a girare in questa nuova, inquietante, galassia. Alcuni giorni fa era stato pubblicato un post su una pagina facebook locale frequentata soprattutto da donne, in cui una raccontava di volersi contagiare per non vaccinarsi. Il post, evidentemente, segnalato, è stato in fretta e furia cancellato.