"Nostalgia 90", si balla con i brani più popolari di quel decennio

Il brand che ha trasformato l’amore per gli anni Novanta in un vero e proprio fenomeno europeo questa sera (ore 21.30) fa tappa al Castello di Genga. Stiamo parlando di ‘Nostalgia 90’, format tornato alla ribalta nazionale con un tour che sta attraversando l’Italia, facendo ballare tutti al ritmo delle canzoni più popolari di quel decennio. Con oltre 280 eventi l’anno, ‘Nostalgia 90’ è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop che ha caratterizzato la fine del ventesimo secolo.

Da piccoli club a grandi piazze, passando per festival di rilievo, ogni appuntamento è un tributo autentico a un periodo che continua a far battere il cuore a milioni di persone. Da ciò ci può comprendere l’entusiasmo che ha salutato il ritorno dello spettacolo sui palcoscenici di tutta Italia.

In tanti hanno deciso di intraprendere un emozionante viaggio tra musica, ricordi e tanto divertimento, viaggio che proseguirà fino alla fine dell’estate. Per gli appassionati nostrani di quel periodo la bella notizia è che ci sarà un ‘bis’. Dopo Genga, infatti, il 12 agosto toccherà a Sassoferrato, per la precisione alla Rocca di Albornoz. ‘Nostalgia 90’ è molto più di una semplice festa: è un’esperienza immersiva, un viaggio collettivo nel tempo che coinvolge migliaia di persone ad ogni appuntamento, unite dalla voglia di cantare, ballare e ricordare. La sua storia nasce da un amore autentico per la cultura pop degli anni ‘90 e che, nel tempo, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno culturale. Un progetto nato quasi per gioco, animato da passione, creatività e voglia di sperimentare.

Nel corso degli anni, Nostalgia 90 ha saputo costruire una community ampia, fedele e appassionata, che va ben oltre la semplice partecipazione agli eventi, composta da chi quegli anni li ha vissuti e da chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione. L’estate 2024 di ‘Nostalgia ‘90’ si è conclusa con l’assegnazione del Premio Mia Martini come ‘Miglior evento dell’anno’. Tra i maggiori successi, da ricordare il Capodanno a Pisa e la tappa estiva all’Arena dei Pini di Baia Domizia. Tante le interviste ai grandi personaggi, tra cui quella a Max Pezzali in occasione dell’uscita del suo libro ‘MAX 90’. L’obiettivo è chiaro: trasformare il ricordo in spettacolo, la nostalgia in energia, e fare degli anni ‘90 non solo un ricordo felice, ma un’esperienza viva e condivisa nel presente.