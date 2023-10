Notte Bianca per ventimila ad Ancona. “Successo oltre le aspettative”

Ancona, 8 ottobre 2023 – Un fiume di gente per l’attesissima notte bianca nel capoluogo, una concentrazione di eventi soprattutto musicali che raramente si era vista anche nelle grandi occasioni. E la cittadinanza ha risposto alla grande, con migliaia di presenze (oltre 20mila) che hanno affollato ogni angolo del centro e le piazze dove si sono tenuti i concerti, gli spettacoli, i dj set. Già dalle 18 lo "struscio" del centro ha invaso i negozi e i locali, pronti a servire gli aperitivi nei tavolini all’aperto e nei dehors.

Complice un clima ancora estivo, anche per la cena molti si sono accomodati all’esterno dei ristoranti quasi tutti al completo e pronti a fare doppi turni. Un sabato sera all’insegna del divertimento e della spensieratezza che ha reso il capoluogo assoluto protagonista a livello regionale visto che tanti cittadini di altre province (bastava ascoltare le conversazioni e cogliere gli accenti) hanno scelto Ancona per trascorrere una serata decisamente diversa dal solito.

Ricapitolando tutto si è svolto come da programma con incursioni musicali praticamente in ogni luogo: in piazza Cavour, dove sono stati allestiti gli stand di street food sono andati in scena spettacoli di burattini e a seguire la musica di Renzo Master Funk, Tommaso Buglioni e Veronica Key; alle 23,30 l’evento clou con lo Zoo di 105 con la piazza gremita come nelle grandi occasioni. In piazza Pertini protagonista il rock con una serie di gruppi sul palco e dopo le 22 il tributo a Vasco Rossi.

Piazza Roma dedicata alle scuole di musica e alle tribute band tra cui la "Hit Band" con il tributo a Battisti mentre i "Jeeg Robot" ha riproposto le sigle più famose dei cartoni animati per un pubblico di tutte le età. Spazio anche alla danza con le esibizioni di pole dance e della scuola "La Luna Dance" mentre mercato delle Erbe, stand gastronomici, birrifici artigianali e musica dal vivo. Suggestivo il concerto dell’Orchestra di archi dell’Accademia Musicale a Santa Maria della Piazza. In corso Amendola si è tenuto il "Total White Party" con i negozi aperti fino a mezzanotte per lo shopping sotto le stelle, così come in tutto il centro.