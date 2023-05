Numana e Sirolo si rifanno il look per l’estate

Non solo spiagge e mare puliti, prima dell’estate c’è tanto da fare in Riviera del Conero. Sirolo deve ancora fare in conti con il fenomeno dell’erosione della costa. Nello specifico nell’arenile a nord della spiaggia di San Michele che continua ad assottigliarsi. "Ho appena firmato un’ordinanza per spostare a monte i casottini di due stabilimenti balneari, "Da Silvio" e "Stortini". Il problema c’è ancora e nella valutazione su quali provvedimenti prendere dovremo coinvolgere la Regione Marche ma anche il Parco del Conero che ha competenza sulla spiaggia", spiega il sindaco Filippo Moschella. Resta anche per quest’anno il divieto di percorrenza del passo del Lupo, il sentiero che porta alla spiaggia delle Due Sorelle, a rischio frane.

Anche Numana ha avviato diversi progetti per la valorizzazione della città alle pendici del monte. C’è ad esempio un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe Sermosi, all’inizio della Litoranea, con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero con 12 aiuole, finanziato con contributo di 900mila euro, appena partito, tanto richiesto dai residenti e non solo. Affisso poi il bando per la nuova illuminazione prevista in tutto il territorio comunale e pronto anche il restyling di piazza Miramare a Marcelli. Il governatore Francesco Acquaroli ha confermato lo stanziamento di 12 milioni di euro per il porto di Numana in arrivo dal Ministero.

Il programma dell’estate 2023 si aprirà ufficialmente il 23 giugno con eventi programmati fino a metà settembre. Dopo il successo della Conero running intanto sono pronti altri eventi, dal Conero Triathlon il 16 al torneo nazionale di calcio a 5 organizzato dalle banche Bcc d’Italia che vedrà più di mille e 600 partecipanti dal 2 al 5 giugno e, nello stesso periodo, la novità "Apnea campus Monte Conero" che ospiterà il pluriprimatista mondiale di apnea Gianluca Genoni. Riconfermati gli eventi tradizionali che tanto sono piaciuti, come la rassegna di comicità "Smile Numana", il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta del 14 agosto, il Gran Galà della danza che anche quest’anno sarà completamente sostenuto e sponsorizzato dalla Coal distribuzione grazie ad una partnership triennale attivata con il Comune di Numana. Attivo dal 10 giugno al 24 settembre il servizio di trasporto gratuito.

Silvia Santini