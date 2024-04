Numana, giovane di 20 anni si sente male: soccorsa in spiaggia

Numana (Ancona), 3 luglio 2022 - Accusa un malore in spiaggia a Numana e viene soccorsa prima dagli ex colleghi bagnini, poi dall’eliambulanza. È accaduto ieri, attorno alle 13. Protagonista della brutta vicenda una ventenne che, in passato, era stata appunto un'operatrice di salvataggio.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, la giovane avrebbe avuto una crisi subito dopo aver intimato di allontanarsi ad uno yacht, ancorato al limite delle boe. Si era avvicinata all’imbarcazione con il pattino quando sarebbe stata aggredita verbalmente dal proprietario dello yacht. A quel punto la ragazza ha avuto la crisi ed è stata riportata a riva da cinque bagnini. I soccorsi sono arrivati prima da terra, portando l’ossigeno, poi dal cielo con il medico che si è calato con il verricello. Lentamente ha ripreso coscienza, pertanto l’eliambulanza si è allontanata.

La ragazza è stata caricata sulla lettiga e portata in un automezzo di soccorso all’ospedale per accertamenti. I bagnanti della spiaggia libera, tra La Conchiglia e il Cavalluccio, hanno dovuto smontare gli ombrelloni per consentire la discesa dei sanitari di Icaro. Inferociti, nel frattempo, i bagnini urlavano dalla spiaggia contro il proprietario dello yacht che, a loro dire, non è nuovo ad atti del genere. Alle ore 14.30 è intervenuta la Guardia costiera.