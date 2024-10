Nuoto, elezioni in Federazione

Mauro Antonini, di Montelupone, succede all’anconetano Fausto Aitelli alla guida della Federnuoto delle Marche. Lo ha deciso l’assemblea ordinaria elettiva riunita al Coni domenica scorsa. In tutto 26, sulle 31 aventi diritto al voto, le società marchigiane rappresentate in assemblea, che è stata presieduta da Paolo Sgolacchia, ospite la consigliera nazionale Patrizia Giallombardo in rappresentanza del presidente nazionale Paolo Barelli, ma anche il presidente Coni Marche, Fabio Luna, che ha portato i suoi saluti all’assemblea e al presidente uscente, Fausto Aitelli.

Risultano eletti anche i consiglieri Davide Catenacci, Mario Foglia, Alessandro Mingarelli, Igor Pace, Franco Pallocchini, Andrea Sebastianelli, componente tecnici Piero Falzetti, componente atleti Andrea Consolani e Valeria Damiani, presidente dei revisori dei conti Rossano Carbonetti, membri del collegio dei revisori dei conti Serena Coriani e Gloria Domesi. "Siamo tra le prime cinque federazioni per numero di tesserati – ha ricordato Fausto Aitelli nel suo discorso –, quest’anno abbiamo complessivamente 5609 persone tesserate nelle Marche, peccato solo per la situazione impianti che il nuovo Consiglio si troverà a fronteggiare". Aitelli ha poi ricordato i tanti risultati agonistici che le Marche hanno raggiunto nel corso dei suoi tre mandati.

"Ringrazio Aitelli, non avrei fatto questa scelta se prima non ci fosse stato il suo lavoro – ha dichiarato infine il nuovo presidente Mauro Antonini –. Voglio dare continuità al lavoro svolto in questi anni. Dobbiamo ridare forza alla base del movimento, essere accoglienti con chi vuole fare sport in piscina, e trovare risorse da investire sullo sport di alto livello".