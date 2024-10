Nuove aperture e la città "fiorisce"

Non solo Sforno della famiglia di Stefano Copparoni e i suoi figli Lisa e Samuele, inaugurato nei giorni scorsi in via Italia a Palombina Vecchia. Ma la città di Falconara, nelle ultime settimane, ha accolto anche altre due nuove attività. A partire da ‘Sogni in fiore’ di Antonella Crocianelli in via XX Settembre. L’artista, molto conosciuta, si è messa in gioco e con le sue creazioni mira regalare gusto e creatività ai propri clienti. Per arrivare al Grm Risto Pub di Luca Coccia in via Marconi. "Uno spazio sociale, dove convivialità relax e divertimento si incontrano", spiega il proprietario. All’interno dell’esercizio saranno organizzati eventi a tema, aperitivi e cene. "La nostra idea nasce per dare a Falconara e ai propri residenti un’alternativa nelle serate invernali", aggiunge Coccia. Che, inoltre, specifica le aperture dal primo pomeriggio fino a sera. Una ventata di novità: "Vogliamo smentire gli stereotipi, secondo i quali si parla sempre male di questa città. Non abbiamo nulla in meno dei territori limitrofi", conclude.