Oggi "La Traviata" conclude la stagione lirica del Pergolesi

Si chiude oggi (ore 16) la 57esima stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi. In scena va l’ultima replica della ‘Traviata’ di Giuseppe Verdi, in una produzione di grande impatto, quella degli specchi firmata nel 1992 per l’Arena Sferisterio di Macerata dal regista Henning Brockhaus e dallo scenografo ceco Josef Svoboda. Nell’allestimento vincitore del Premio "Abbiati", Svoboda, artista che rivoluzionò il concetto dello spazio scenico e della luce, concepì un fondale inclinato che riflette meravigliose tele dipinte sistemate sulle tavole del palco, e gli artisti in ogni loro movimento, fino all’ultimo atto in cui lo specchio catapulta il pubblico nell’azione, confondendo vittima e colpevole.