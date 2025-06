Oggi si va "A Scuola di Filosofia": da Fogola c’è Patrizia Caporossi

Prosegue nel segno del pensiero femminile il ‘Festival del Pensiero plurale’ di Ancona. Lo fa con la rassegna ‘A Scuola di Filosofia’, che questo pomeriggio (ore 17) alla Libreria Fogola di corso Mazzini vedrà come protagonista Patrizia Caporossi, filosofa e storica delle donne. Titolo dell’incontro, ‘Il femminile: l’Io e l’Altra’. Lunedì (stessa ora e stessa sede) Caporossi intervisterà Francesca Recchia dell’Università di Bari, coautrice del libro ‘Filosofe: dieci donne che hanno ripensato il mondo’. Patrizia Caporossi, sin dalla fondazione nel 1989, è stata socia con Annarita Buttafuoco della Società italiana delle storiche per la promozione della ricerca storica, didattica e documentaria nell’ambito della storia delle donne. Nel 1995 è stata promotrice ad Ancona della ‘Scuola di Donne - Seminari magistrali di genere’, associazione femminile che poi venne intitolata a Joyce Lussu, scrittrice, traduttrice, partigiana e poetessa italiana, sorella dello storico Massimo Salvadori Paleotti e consorte di Emilio Lussu. Tra il 1999 e il 2009 le è stata affidata la cattedra alla scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario dell’Università di Macerata. Dal 2009 è socia dell’IAPh-Associazione Internazionale Filosofe (IAPh-Italia), che è nato come luogo di approfondimento e ricerca filosofica con al centro il pensiero delle donne.