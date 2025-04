"Ogni mattina leggiamo un libro per 15 minuti"

Ogni mattina leggiamo per 15 minuti un libro, un’esperienza bellissima perché possiamo viaggiare attraverso il libro, provare le stesse emozioni dei personaggi. Quando entriamo in classe non vediamo l’ora di aprire il libro e immaginarci nuove avventure perché possiamo superare il confine tra mondo della lettura e realtà. I 15 minuti di lettura la maestra ce li ha proposti quando abbiamo iniziato la lettura ad alta voce dell’albo "Anselmo va a scuola". Dalla 1ª la maestra ci legge libri ad alta voce e, di volta in volta, facciamo domande e ipotesi su quello che potrebbe accadere o già è accaduto. Stiamo leggendo "Oscar e io" e se chiudiamo gli occhi ci immaginiamo tutte le scene. Abbiamo letto anche "Rosa a pois", "La distanza tra me e il ciliegio", "L’albero dei nomi", "Il bimbo leone", "Le cose che passano"… Leggiamo anche dei silent book, libri senza testo scritto. Noi dobbiamo inventare la storia e questo solletica di più la fantasia. Uno è "La gara delle coccinelle", bellissimo perché si possono inventare tante storie diverse. Un altro è "Flutti", che ci ha colpito perché illustra la storia di un bambino che ammira le meraviglie del mare. Quando finiamo di leggere a volte facciamo il Caviardage: la maestra ci dà un foglio girato e quando lo giriamo i nostri occhi devono "volare" sulle parole scegliendo quelle che colpiscono di più e con queste scriverne una poesia. Da 5 anni, in classe c’è una biblioteca dove prendiamo in prestito dei libri che possiamo leggere anche nel weekend. Finito di leggere un libro facciamo il book talk cioè lo presentiamo alla classe. Prima ci prepariamo, a volte anche con una one pager, cioè un foglio dove raccontiamo il libro con brevi parole: al centro scriviamo il titolo, autore e casa editrice, disegniamo un oggetto importante della storia, la trama, le connessioni (se leggendo ci ricorda qualcosa), le frasi importanti, il tema, cambiamo il titolo, personaggi (li disegniamo), e alla fine facciamo la cornice con delle frasi che ci hanno colpito. Prima di fare il book talk, il libro che abbiamo finito di leggere lo scriviamo su un quadernino dove disegniamo ogni libro che abbiamo letto, scriviamo una frase che ci è piaciuta molto e se vogliamo aggiungere una connessione. Quando dobbiamo scegliere i libri da leggere la maestra ci mette in 4 tavoli dei libri diversi e ci dà un foglio per votarne titolo, copertina, quarta di copertina e regola delle cinque dita.

Anwar Lmoughit, Ludovica Martelli e Geri Serdari della 5ª A, scuole Rodari