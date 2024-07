Oltre le carrozzine. Ecco la Consulta dei diritti: "Ma speriamo non sia soltanto una passerella"

È Simone Giangiacomi il presidente della Consulta dei diritti delle persone con disabilità. Ufficialmente insediato ieri dopo l’incontro a Palazzo del Popolo, in sala Consiglio, l’organo inizia il suo percorso propositivo in stretto collegamento con l’amministrazione comunale. Di lavoro ce ne sarà da fare parecchio vista la delicata e mai risolta questione delle barriere architettoniche in città oltre agli altri problemi che affliggono le persone diversamente abili. L’idea di creare la Consulta era nata su proposta della consigliera comunale di maggioranza Maria Grazia De Angelis (Fd’I) in un’apposita seduta della Commissione comunale di qualche mese fa. Impegno messo anche dalla collega Silvia Fattorini (presente alla seduta anche Fabio Mecarelli). Una proposta, è giusto ricordarlo, condivisa anche dalla minoranza di centrosinistra, ieri rappresentata dalla capogruppo Dem Susanna Dini e da Mirella Giangiacomi e Andrea Vecchi sempre del Pd.

La prima seduta ufficiale di ieri pomeriggio è stata coordinata da Simone Pizzi, presidente del Consiglio comunale dorico: "Ringraziare, riflettere, incoraggiare – ha detto Pizzi – sono i tre verbi su cui si basa la mia riflessione. La gratitudine è rivolta a tutte quelle forme di prossimità, riflessione e servizio quotidiano offerta da singoli e istituzioni alle persone con disabilità. La riflessione è sugli stimoli offerti dal tema della disabilità. La presenza di persone con disabilità è un invito a un ripensamento dello stile di vita complessivo. L’incoraggiamento, infine, va a famiglie, istituzioni ed enti pubblici, con l’obiettivo di prendere sul serio la riflessione e gli aspetti tecnico-organizzativi per favorire il nostro camminare insieme".

Oltre alla carica principale conferita con votazione a Giangiacomi (Presidente della Uildm, l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare) sono stati nominati vicepresidente della Consulta Laura Trucchia (Genitori Democratici) e Romina Pistarelli segretaria. Diversi i candidati che si erano presentati tra cui Patrizia Serangeli, ex consigliera comunale nominata Revisore dei Conti di Ancona Entrate. Due assessori, Manuela Caucci dei servizi sociali e Antonella Andreoli di politiche educative e informatica, hanno portato i saluti del sindaco: "Sono contenta del ripristino della Consulta, massima espressione di democrazia e politicamente molto importante vista la condivisione tra maggioranza e opposizione in sede di commissione. Un grande lavoro che, al netto di alcune differenze, ha portato a trovare la quadra. Tutte le associazioni si potranno guardare in faccia, vedere chi fa cosa e mettere in rete tutte le esperienze, positive e negative. Io resterò fuori perché organo autonomo, ma pronta a valutare ciò che mi viene proposto".

Tanti buoni propositi, da mettere poi in pratica: "La Consulta servirà a poco temo, è solo una passerella – afferma Marta Migliosi a cui domenica sera non è stato consentito di assistere a uno spettacolo in piazza del Papa a causa delle barriere architettoniche – Combatto ogni giorno, da sempre, contro la mancanza di rispetto dei diversamente abili, specie sul fronte della cultura. Penso al cinema Galleria, inaccessibile, alla Loggia dei Mercanti. In piazza del Papa tornerò per l’Ulisse Fest, spero abbiano risolto i problemi".

Pierfrancesco Curzi