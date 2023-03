Oltre un milione per Sassoferrato e Genga

Alluvione del 15 settembre scorso, oltre un milione di euro per i territori fabrianesi. In particolare i Comuni più colpiti di Sassoferrato e Genga potranno usufruire il primo di 920.633 euro, Genga di 132.330 euro. "Si tratta dei primi ristori per le famiglie e le imprese danneggiate nella terribile calamità che ha colpito il nostro territorio – ha spiegato il presidente Francesco Acquaroli –. Voglio ringraziare il Governo che ha compreso immediatamente la gravità di quanto accaduto, stanziando 400 milioni euro che ci permettono di dare risposte ai cittadini e ai territori, ai Comuni, e di programmare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio". " Questa è certamente una buona notizia e una boccata di ossigeno per le popolazioni colpite – ha aggiunto il vice commissario Stefano Babini –. A seguito di questi decreti, immediatamente partiranno le liquidazioni dei ristori per gli interventi di somma urgenza effettuati dai Comuni, sulla base dei riepiloghi che dovranno essere rendicontati dagli stessi enti locali".